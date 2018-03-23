حساب المواطن يُجيب على سؤال هام بشأن تسجيل العقار

المواطن- الرياض

شدد حساب المواطن على ضرورة أن يكون عقد الإيجار الخاص بالمستفيدين من الدعم مختومًا من مكتب العقار.

وجاء ذلك عبر خدمة عملاء حساب المواطن، ردًّا على استفسار في هذا الشأن.

وأكد برنامج حساب المواطن مجددًا أهمية تطابق البيانات لوصول الدعم لمستحقيه.

وقال البرنامج في تغريدة عبر “تويتر”: تحرص إدارة حساب المواطن على إجراء مراجعة دورية في كل دورة دفع، لبيانات المُسجلين وتوافقها مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات الأخرى، وتنبيههم في حال عدم تطابق البيانات.

وأضاف حساب المواطن أن ذلك يأتي من أجل تحقيق الأهداف التوجيهية للبرنامج، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.

وكان حساب المواطن قد أعلن سابقًا أنه تم إجراء تحديث على عملية الإفصاح عن الدخل بالنسبة للمسجلين في البرنامج بحيث أصبح الأمر أكثر سهولة ووضوحًا.

وقال حساب المواطن: إنه يجب الدخول على الصفحة الرئيسية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا) ثم اتباع الخطوات التالية:

اختيار تعبئة واستكمال الطلب.

اختيار الإفصاح عن الدخل.

الضغط على حفظ.

وكشف حساب المواطن عن أنواع الدخول التي يجب الإفصاح عنها عند التسجيل في البرنامج.

ولفت حساب المواطن إلى أن الدخل هو المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية، ومنها الراتب الشهري أو التقاعدي وما يتم اكتسابه من الأنشطة التجارية وغيرها.







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