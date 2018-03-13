حساب دوري أبطال آسيا يُبرز رقم الأهلي المميز

المواطن - مروة نبيل

كشف حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي باللغة العربية على موقع “تويتر”، عن رقم مميز للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل مباراة اليوم أمام الغرافة القطري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وأشار الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا على “تويتر”، منذ قليل، إلى أن النادي الأهلي خسر مرة واحدة فقط، خلال آخر 22 مباراة لعبها على أرضه في المسابقة القارية.

وأوضح حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نجح في تحقيق الفوز في 16 مباراة والتعادل في 5 لقاءات.

ويستضيف إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة” مباراة الأهلي ضد الغرافة القطري المُقرر إقامتها، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2018.

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمستوى مميز في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2018 قبل مباراة اليوم أمام الغرافة القطري، حيث يتصدر المجموعة الأولى بـ7 نقاط من فوزين وتعادل وحيد.

ويحتل الفريق القطري المركز الثالث في المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 قبل مباراة الأهلي ضد الغرافة برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز على تراكتور سازي الإيراني والخسارة من الجزيرة الإماراتي والتعادل مع الراقي.







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