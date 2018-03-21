حسين عبدالغني: هذا هو هدفي بالمونديال.. وهؤلاء أفضل اللاعبين بالمملكة

المواطن - محمد سمعه

قال اللاعب حسين عبدالغني ظهير أيسر نادي فيريا البلغاري والمنتخب السعودي: إنه يقاتل في التدريبات وفي الملعب من أجل المشاركة مع الأخضر في المباراة الافتتاحية في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وتحدث حسين عبدالغني لبرنامج كورة على قناة روتانا الخليجية قائلًا: مجموعة المنتخب السعودي صعبة للغاية، أنت تتحدث عن منتخب مصر والذي يضم أفضل اللاعبين المتواجدين في الدوري المصري وفي الدوريات الأوروبية المختلفة وكذلك المنتخب الروسي؛ لأنه صاحب الأرض فله حظوظ كذلك.

وأضاف عبدالغني: أقاتل في الملعب من أجل المشاركة مع الأخضر في المباراة الافتتاحية أمام منتخب روسيا، وانضمامي لقائمة الفريق المشاركة في المونديال متروكة للجهاز الفني.

وتابع لاعب النصر السابق: كنت أتمنى أن تُقام بطولة كأس العالم في عام 2019 حتى نعطي فرصة لتركي آل الشيخ حتى تظهر نتائج عمله بشكل كامل على الرياضة السعودية.

وأكمل عبدالغني تصريحاته قائلًا: تركي آل الشيخ يحاول ويجتهد في الكثير من الملفات، وضيق الوقت هو العائق أمامه، ولكنه يحاول ويجتهد فتح الباب أمام اللاعبين السعوديين للاحتراف في إسبانيا، وهذه فرصة عظيمة إذا لم ينجحوا في استغلالها فهذه ستكون مشكلتهم وسيندمون عليها طوال عمرهم.

وأضاف عبدالغني: يحيى الشهري وسالم الدوسري وفهد المولد من أفضل اللاعبين في المملكة، وكنت أتمنى أن يذهبوا إلى دوري أقل قوة عن الدوري الإسباني حتى يشاركوا بشكل منتظم ومستمر ويطوروا من قدراتهم، وسالم الدوسري إذا لعب لنادي أقل من فياريال فسيظهر بشكل كبير، وكذلك الأمر بالنسبة لفهد المولد.

#حسين_عبدالغني:

كنت أتمنى أن يكون كأس العالم بعد عام من الآن لكي يظهر عمل معالي المستشار تركي آل الشيخ مع المنتخب والرياضة السعودية ، هو رجل لديه طموح ويقدم عمل نفتخر جميعا به#كورة_روتانا @AS_Almahmoud pic.twitter.com/AMyS9dIwEy — برنامج كورة (@korarotana) March 20, 2018

#حسين_عبدالغني:

مجموعتنا صعبة في كأس العالم وحلمي المشاركة مع #الأخضر في المونديال وسأقاتل في الملعب لكي أصل لهذا الحلم#كورة_روتانا @AS_Almahmoud pic.twitter.com/mSBvYR5OZE — برنامج كورة (@korarotana) March 20, 2018

#حسين_عبدالغني:

الشهري والمولد وسالم الدوسري من أفضل اللاعبين في المملكة وكنت أتمنى أن يلعبوا في دوري أقل قوة لكي يشاركوا بشكل منتظم وأشكر هيئة الرياضة على اتاحة هذه الفرصة للاعبين السعوديين#كورة_روتانا @AS_Almahmoud pic.twitter.com/ekJfTcjlT7 — برنامج كورة (@korarotana) March 20, 2018







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