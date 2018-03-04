حقائق مثيرة عن ديربي الغضب بين ميلان والإنتر

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي ميلان، اليوم، لمواجهة من العيار الثقيل مع جاره ومنافسه نادي إنتر ميلان، في إطار لقاءات الجولة ال27 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وتاريخيًا تتمتع مباريات إنتر ميلان والميلان أو ديربي الغضب بالإثارة والمتعة، خاصة أن مباريات ديربي ميلانو تشهد تألقًا كبيرًا من قِبَل اللاعبين في الفريقين.

وأقيمت أول مباراة نارية بين ميلان وإنتر ميلان في عام 1908 في بطولة CHIASSO CUP وهى إحدى البطولات الودية والتي أقيمت في سويسرا ووقتها انتهت المباراة بفوز ميلان بثنائية مقابل هدف.

وتواصلت الإثارة في مباريات ديربي ميلانو، حيث شهدت مباريات الديربي في سبعينات القرن الماضي مقابلة من نوع خاص بين فرانكون باريسي مدافع ميلان الأسبق ضد شقيقه جيوزيبي باريسي نجم وسط إنتر ميلان الأسبق.

ويذكر أن النجم الأوكراني أندري شيفشينكو نجم ميلان الأسبق هو هداف الروسونيري في مباريات إنتر ميلان برصيد 14 هدفًا، أما النجم الإيطالي الراحل جيوزيبي مياتزا فهو هداف الإنتر في مباريات ميلان برصيد 12 هدفًا.

شهدت مباراة ميلان وإنتر ميلان في السادس من نوفمبر في عام 1949 تسجيل أكبر عدد من الأهداف في تاريخ لقاءات الفريقين حيث سُجل 11 هدفًا في مباراة انتهت بفوز الإنتر بسداسية مقابل خمسة أهداف على ميلان.

حقق إنتر ميلان الفوز بنتائج كبرى على ميلان في 9 مباريات حيث فاز الإنتر بخماسية دون رد في السادس من فبراير في عام 1910، بينما فاز الإنتر بخماسية لهدف في 27 فبراير من العام نفسه.

وتكرر فوز الإنتر بخماسية حيث هزم ميلان بخماسية لهدفين في 22 فبراير من عام 1914، وفاز بخماسية مقابل أربعة أهداف في 6 نوفمبر من عام 1932، ثم فاز الإنتر بسداسية في 6 نوفمبر من عام 1949.

عاد الإنتر مجددًا وهزم ميلان بخماسية لهدفين في 28 مارس من عام 1965، ثم فاز النيراتزوري برباعية دون في 2 أبريل من عام 1967.

وحقق الإنتر فوز كبير على ميلان بخماسية لهدف في 24 مارس من عام 1974، وفاز الإنتر برباعية دون رد في 29 أغسطس من عام 2009.

أما أكبر انتصارات ميلان على الإنتر تكررت في 4 مباريات، حيث فاز ميلان على الإنتر بسداسية مقابل ثلاثة أهداف في 30 ابريل من عام 1911.

وعاد ميلان وفاز بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في 27 مارس من عام 1960، ثم فاز ميلان على الإنتر بخماسية نظيفة في يناير من عام 1998 في بطولة كأس إيطاليا، وعاد ميلان وفاز بسداسية في 11 مايو من عام 2001.







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