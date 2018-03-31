حقائق مثيرة عن ديربي شمال غرب إيطاليا بين ميلان ويوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

سيخوض نادي يوفنتوس مباراة نارية، اليوم، أمام خصمه ميلان، في إطار لقاءات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

ويسعى اليوفي بقيادة مدربه الإيطالي المخضرم ماسيمليانو أليجري إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، وذلك للبقاء في صدارة بطولة الدوري الإيطالي.

ودائمًا تتمتع مباريات ميلان ويوفنتوس بمنافسة كبيرة ومتابعة جماهيرية أكبر، حيث تُسمي مباريات ميلان ويوفنتوس بمباريات ديربي شمال غرب إيطاليا.

ويعود تاريخ أول لقاء ناري بين ميلان ويوفنتوس إلى الـ28 من إبريل في عام 1901، حيث انتهت المباراة وقتها بفوز ميلان بثلاثية مقابل هدفين في مباراة كانت أقيمت في الدوري الإيطالي.

وتقابل ميلان مع يوفنتوس في 165 مباراة من قبل في الدوري الإيطالي، حيث كان الفوز من نصيب يوفنتوس في 62 مباراة، بينما كان نصيب ميلان من الفوز في 50 مباراة وتعادل الفريقين في 53 مباراة.

سجل يوفنتوس في مرمى ميلان طوال تاريخ لقاءاتهم في الدوري الإيطالي 229 هدفًا، بينما سجل ميلان 213 هدفًا.

حقق ميلان أكبر فوز له في تاريخ مبارياته ضد يوفنتوس في موسم 1911- 1912، حيث فاز الروسونيري وقتها بثمانية أهداف مقابل هدف.

أما أكبر فوز ليوفنتوس على نادي ميلان فكان بثمانية أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت في موسم 1926- 1927.

كذلك فاز يوفنتوس على ميلان بسداسية دون رد في موسم 1925- 1926.

فاز ميلان في مدينة تورينو على يوفنتوس بسباعية مقابل هدف في موسم 1949- 1950، بينما فاز اليوفي على ميلان في السان سيرو بسداسية مقابل هدف في موسم 1996- 1997.

وكان آخر لقاء جمع بين ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي انتهى بفوز اليوفي في مباراة الدور الأول بثنائية دون رد يوم 28 أكتوبر الماضي.







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