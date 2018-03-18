حقيقة استقبال إمارة جازان طلبات التوظيف والمساعدات المالية

المواطن - علي شيبان - جازان

ردت إمارة جازان على رسائل متداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول استقبالها طلبات توظيف ومساعدات مالية.

وأكد المتحدث الرسمي للإمارة، علي بن موسى زعلة، أن هذه الرسائل المجهولة تحمل في طياتها معلومات مغلوطة للتغرير بالمواطنين والمواطنات، موضحًا أن إمارة المنطقة بتوجيه من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، لا علاقة لها بمثل هذه الأمور التي تحكمها إجراءات نظامية.

وأضاف أن على الراغبين في الحصول على الوظائف والمساعدات التقدم بطلباتهم مباشرة للجهات المختصة، المتمثلة في وزارة الخدمة المدنية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة بمدينة جازان ومختلف المحافظات؛ لدراسة الحالات واتخاذ ما يلزم حيالها حسب التعليمات.







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