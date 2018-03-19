حقيقة #تعليق_الدراسة في محايل غدًا

المواطن - سعيد آل هطلاء - محايل

نفى مدير التعليم بمحايل عسير، منصور بن عبدالله آل شريم، صحة ما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعليق الدراسة يوم غد الثلاثاء في محافظات محايل عسير وبارق والمجاردة.

وأكد آل شريم أن موقع إدارة التعليم بمحايل عسير هو المنصة الإلكترونية لنشر كل ما يتعلق بأخبار الإدارة الرسمية، محذرًا من ترويج الإشاعات وتداولها.

وفي وقت سابق، توقعت الأرصاد نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار يوم غد الثلاثاء، وهو ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة القصيم والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية، فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا على تلك المناطق.

وأوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة يتوالى ارتفاعها على مناطق المملكة، كما تزداد نسبة الرطوبة على المدن الساحلية الغربية.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، وعسير والباحة ومكة المكرمة.







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