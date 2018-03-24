حقيقة #تعليق_الدراسه في الجوف غدًا

المواطن- الجوف

أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في منطقة الجوف، عبدالعزيز النبط، أنه لا صحة للأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل، حول تعليق الدراسة بمدارس المنطقة، يوم غد الأحد.

وقال النبط في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إنه لم يتم اتخاذ قرار من الإدارة بعدُ بتعليق الدراسة في مدارس الجوف، موضحًا أن التنبيه الذي أصدره نظام الإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، حدد الحالة التي تشهدها منطقة الجوف غدًا بأنها عبارة عن أتربة مثارة تستمر إلى الثامنة من مساء غدٍ الأحد، وبالتالي فإن الأمر لا يستدعي قرارًا بتعليق الدراسة.







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