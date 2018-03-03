حقيقة فرض رسوم على معتمري الداخل

المواطن - الرياض:

فنَّدت وزارة الحج والعمرة ما تم تداوله، أخيرًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص زعم اتجاه الوزارة لفرض رسوم على معتمري الداخل.

وأكَّد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز وزان في تصريح ل ” عكاظ” أنَّ “ما يتم تداوله ليس صحيحا، وغير وارد، وليس قيد الدراسة لدى الوزارة، مستبعدا نية الوزارة في ملاحقة أو مقاضاة من سماهم بمثيري الشائعات، مبررا بالقول “لأن ذلك كله يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والوزارة بدورها ترد في حينه على مثل هذه الشائعات بالنفي أو الإثبات إذا كان الخبر صحيحا”.

يُشار إلى أنَّ تلك الشائعات التي انتشرت على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين، زعمت أنه سيكون هناك مكاتب لتحصيل الرسوم في جميع مداخل مكة المكرمة ومطار الملك عبدالعزيز ومحطة قطار الحرمين الشريفين بجدة ومطار الطائف الإقليمي، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة، ومحطة قطار الحرمين الشريفين بالمدينة المنوّرة.







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