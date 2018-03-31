حقيقة وجود أزمة مياه في عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء -عسير

كشف المتحدث الرسمي للمياه بعسير، المهندس علي القاسمي، حقيقة أزمة المياه المروَّج لها في المنطقة.

وأكد القاسمي أنه لا توجد أزمة حقيقية في المياه، بل نقص في الكميات المخصصة للمنطقة من المحطة في الشقيق؛ بسبب أعمال الصيانة الدورية، وهي في مراحلها النهائية وستنتهي قريبًا.

وأوضح أن المياه ستعود كما كانت بالكميات السابقة، مطالبًا المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات التي يروج لها بعض الأشخاص.

ووثقت “المواطن” عدم وجود أي ازدحام في محطة توزيع المياه بخميس مشيط قبل مغرب اليوم السبت.







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