حكومة اليمن تؤكد أنَّ إنشاء محور بيحان قرار عسكري لا يهدف لتقسيم شبوة

المواطن - متابعة:
أكدت الحكومة اليمنية أنَّ إنشاء محور بيحان العسكري لا يهدف إلى تقسيم محافظة شبوة جنوب البلاد.
وأوضح وزير الإدارة المحلية اليمني، عبدالرقيب فتح أنَّ: القرار الرئاسي الخاص بإنشاء محور بيحان هو قرار عسكري مرتبط بمتطلبات سير المعارك مع القوى الانقلابية، وليس له علاقة بالتقسيم الإداري بمحافظة شبوة.
وأبرز فتح أنَّ قانون السلطة المحلية في اليمن، حدد ضوابط وشروط تكوينات المحافظات والمديريات التابعة لها، وأن فصل أي مديرية أو ضمها إلى أي محافظة أخرى له شروط وإجراءات يتم اتباعها.
وأشار إلى أنَّ محافظة شبوة مكون إداري وجغرافي قائم بمديرياته الحالية الـ17 ولن تتأثر بالقرار العسكري.