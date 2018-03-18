حكومة اليمن تؤكد أنَّ إنشاء محور بيحان قرار عسكري لا يهدف لتقسيم شبوة

المواطن - متابعة:

أكدت الحكومة اليمنية أنَّ إنشاء محور بيحان العسكري لا يهدف إلى تقسيم محافظة شبوة ‏جنوب البلاد.‏

وأوضح وزير الإدارة المحلية اليمني، عبدالرقيب فتح أنَّ: القرار الرئاسي الخاص بإنشاء ‏محور بيحان هو قرار عسكري مرتبط بمتطلبات سير المعارك مع القوى الانقلابية، وليس له ‏علاقة بالتقسيم الإداري بمحافظة شبوة.‏

وأبرز فتح أنَّ قانون السلطة المحلية في اليمن، ‏حدد ضوابط وشروط تكوينات المحافظات والمديريات التابعة لها، وأن فصل أي مديرية أو ‏ضمها إلى أي محافظة أخرى له شروط وإجراءات يتم اتباعها.‏

وأشار إلى أنَّ محافظة شبوة مكون إداري وجغرافي قائم بمديرياته الحالية الـ17 ‏ولن تتأثر بالقرار العسكري.







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