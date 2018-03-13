حلم المملكة النووي يقترب بعد إقرار السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية

المواطن - الرياض

وافق مجلس الوزراء اليوم على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة في خطوة نحو تحقيق الحلم النووي السعودي للأغراض السلمية.

وقال المجلس في قرار له اليوم إنه : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة العربية السعودية .

وقد اشتملت السياسة الوطنية على ما يلي:

1 ـ حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية ، في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

2 ـ الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية.

3 ـ تحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل.

4 ـ الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية ، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة .

5 ـ تحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية .

كما وافق مجلس الوزراء على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ، وقد أحال مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى مشروعي (نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية) لدراستهما وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة .







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