حلم المملكة النووي يقترب بعد إقرار السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية

وافق مجلس الوزراء اليوم على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة في خطوة نحو تحقيق الحلم النووي السعودي للأغراض السلمية.
وقال المجلس في قرار له اليوم إنه : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة العربية السعودية .
وقد اشتملت السياسة الوطنية على ما يلي:
1 ـ حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية ، في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
2 ـ الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية.
3 ـ تحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل.
4 ـ الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية ، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة .
5 ـ تحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية .
كما وافق مجلس الوزراء على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ، وقد أحال مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى مشروعي (نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية) لدراستهما وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة .