حل واحد أمام الهلال للبقاء في أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الهلال، خلال الفترة المقبلة، لمواجهة نادي العين الإماراتي، وذلك في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويمر الهلال بموقف صعب للغاية، حيث نجح في جمع نقطتين فقط من 4 مباريات وفقد 10 نقاط، حيث يتواجد في المركز الرابع والأخير في مجموعته الآسيوية.

ويجب على الهلال الفوز على نادي العين في الجولة الرابعة، حتى يصبح رصيد الزعيم 5 نقاط، ويصل إلى المركز الثالث، ثم سيواجه الهلال نادي استقلال طهران الإيراني في الجولة الأخيرة، حيث يجب على الزعيم أيضًا الفوز؛ وذلك للوصول إلى النقطة الثامنة.

وفي حال وصل الهلال إلى النقطة الثامنة مع خسارة الريان القطري أو الاستقلال الإيراني في الجولة الخامسة فسيتوقف رصيد أي من الفريقين عند 6 نقاط وفوز الهلال في الجولة الأخيرة على الاستقلال يجعله يضمن على الأقل التواجد في المركز الثاني والتأهل مع صاحب المركز الأول، سواء كان الريان أو العين أو نادي الاستقلال، إلى دور الستة عشر مع خسارة الريان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وخسر الهلال في الجولة الرابعة لدور المجموعات من نادي الريان في قطر بنتيجة هدفين لهدف في مباراة شهدت تألق اللاعب ياسر القحطاني، والذي سجل الهدف الوحيد للزعيم في الدقيقة الـ89 من ركلة جزاء.

لم ينجح الهلال في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي، حيث خسر اللقب لصالح نادي أوراوا الياباني بنتيجة هدفين لهدف في مجموع المباراتين.







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