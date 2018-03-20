حل واحد أمام رونالدو لصدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني

المواطن - محمد سمعه

يصارع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني للموسم الحالي.

وكان كريستيانو رونالدو سجل أربعة أهداف أول أمس في شباك نادي جيرونا، في إطار لقاءات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإسباني، حيث انتهت المباراة بفوز ريال مدريد بسداسية مقابل ثلاثة أهداف ونجح رونالدو في البقاء في المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإسباني.

وسجل رونالدو حتى الآن في بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم 22 هدفًا وبفارق 3 أهداف لصالح النجم ليونيل ميسي والمتواجد في المركز الأول في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني للموسم الحالي 2017-2018.

ويملك رونالدو حلًّا واحدًا، وذلك من أجل خطف المركز الأول في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني من النجم ليونيل ميسي وهو التسجيل في جميع المباريات المتبقية للريال في الدوري الإسباني بفارق كبير عن ليو ميسي، وذلك من أجل الفوز بلقب الهداف مع نهاية الموسم.

ويرغب ميسي في خطف المركز الأول في ترتيب هدافي الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي بعد الفوز به في موسم 2016- 2017 عندما سجل 37 هدفًا، بينما سجل كريستيانو رونالدو 25 هدفًا.

ولم ينجح كريستيانو رونالدو في الفوز بالمركز الأول في ترتيب هدافي الدوري الإسباني رغم فوز ريال مدريد بلقب الليجا بعد فترة من الغياب متفوقًا على نادي برشلونة والذي حصد في ذلك الوقت المركز الثاني.

حصد كريستيانو رونالدو المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإسباني في الموسم الماضي، بينما تواجد النجم الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة في المركز الثاني، وذلك بعدما سجل 28 هدفًا.

سجل اللاعب كريستيان ستواني لاعب نادي جيرونا حتى الآن في الليجا 17 هدفًا ليتواجد في المركز الرابع برصيد 17 هدفًا في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإسباني.







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