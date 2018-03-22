حماس تعلن اعتقال المشتبه به في محاولة اغتيال الحمد الله

المواطن - متابعة

أعلنت حركة حماس، اليوم الخميس، اعتقال المشتبه به الرئيسي في محاولة اغتيال رئيس وزراء فلسطين رامي الحمد الله.

يُذكر أن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، نجا الأسبوع الماضي من محاولة اغتيال لدى وصوله لقطاع غزة، إثر تفجير استهدف موكبه بعد دخوله عبر معبر بيت حانون شمال القطاع.

وأوضحت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها بعد الحادث، أن الانفجار وقع بعد مرور موكب رئيس الوزراء بحوالي 200 متر إلى قطاع غزة، كما أوضحت أن 7 أشخاص من صفوف رجال الشرطة والأمن المرافقين للموكب أصيبوا في الانفجار.

وأضافت أن مستهدفي الموكب فجَّروا 3 سيارات، ثم شرعوا بإطلاق النار باتجاه الموكب واشتبكوا مع الحراس، موضحة أن المصابين هم من حراس موكب رئيس الوزراء.







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