حماس تغلق شركة قطرية للجوال بعد هجوم على موكب السلطة

المواطن - متابعة:

أغلق قادة حماس في غزة مكاتب شركة محمول قطرية-فلسطينية، فيما يتعلق بالتحقيقات التي يُجرونها حول انفجار استهدف رئيس الوزراء الفلسطيني الزائر.

وقال المتحدث باسم شرطة حماس، أيمن البطنيجي، اليوم، إنَّ شركة وطنية للمحمول هي فرع تابع لشركة قطر أوريدو، تم إغلاقها لرفضها التعاون في التحقيق.

وكانت قنبلة قد استهدفت موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بعد أن عبر إلى غزة قادمًا من إسرائيل، لتصيب بعض حرسه الشخصي.

وقالت تقارير محلية: إن قنبلة أخرى لم تنفجر كانت تحوي شريحة اتصال تابعة لشركة وطنية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :