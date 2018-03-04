حملة على 240 منشأة إيواء سياحي في القصيم

المواطن - بريدة

واصلت حملة “وطن بلا مخالف”، والتي انطلقت بالقصيم مطلع العام الهجري الحالي، جولاتها الرقابية على عدد من المنشآت السياحية بمنطقة القصيم.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم إبراهيم بن علي المشيقح أن الحملة الميدانية مستمرة بالتعاون مع الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل “وطن بلا مخالف” وبالتنسيق مع لجنة السعودة في إمارة منطقة القصيم وشرطة القصيم وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفرع وزارة التجارة والاستثمار ومرور القصيم.

وأضاف أن الحملة تستهدف في جولاتها الميدانية الأنشطة السياحية المُرخصة وغير المُرخصة والتي تتجاوز في القصيم 240 منشأة إيواء سياحي و150 مكتب وكالة سفر وسياحة و9 مكاتب لتنظيم الرحلات السياحية، موضحاً أن الحملة المشتركة رصدت عدداً من مخالفات التوطين سيتم اتخاذ اللازم نظاماً بشأنها.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الهيئة من خلال الهاتف السياحي الموحد 19988 والإبلاغ عن أي منشأة سياحية تشغل مخالفين لنظام الإقامة والعمل.







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