حملة في الجوف لضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة

المواطن- واس

تواصل شرطة منطقة الجوف حملتها “وطن بلا مخالف” لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود بشكل يومي، وبمشاركة الإدارات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، أن الحملة استهدفت أمس الأحد عدة مواقع لتجمع الوافدين بالمشاريع الزراعية بمركزي ميقوع وبسيطا، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة، وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص.

ودعا المقدم النومس المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي مخالف على رقم العمليات (999) وعدم التهاون أو التستر عليهم أو تشغيلهم أو إيوائهم؛ حتى لا يتعرضوا للمساءلة والعقوبة لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات بهذا الصدد.







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