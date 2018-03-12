حملة لإزالة عشوائيات مخططات مكة المكرمة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة:

شكَّلت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة لجنة رقابية بمشاركة إدارة الخدمات والإدارة الفنية وجميع الأقسام لمتابعة وإزالة الظواهر السلبية في مخططات ولي العهد (1-2-3-4) لمدة أسبوعين.

وقال رئيس البلدية المهندس ممدوح عراقي إنَّ “البلدية عمدت إلى تكثيف عمل اللجان بعد ملاحظة عدد من الظواهر السلبية التي تشوه المظهر العام ، مثل انتشار اللوحات الإعلانية العشوائية، وممارسة بعض الانشطة دون تراخيص نظامية”.

وقد قامت اللجنة أمس، بإزالة عدد كبير من اللوحات الإعلانية غير القانونية والمخالفة وغير المرخصة، لما تشكله من تشويه للمظهر الحضاري وتهديداً للسلامة العامة على مستخدمي الطرق والأرصفة، كما تم إزالة العديد من معامل الطوب الإسمنتي ومعاشق البطحة غير المرخصة وترحيل أصحاب البلك المخالفين، إضافة إلى مراقبة البقالات الموجودة بالمنطقة والتأكد من اشتراطات النظافة لدى المحلات التجارية والاشتراطات الصحية فيما يخص الخدمات.

وأشار إلى أنَّ هذه الإجراءات تقوم بها البلدية بين الحين والآخر لإزالة المخالفات التي يرصدها المراقبون، وهي تهدف إلى إزالة التلوث البصري وحماية المظهر الحضاري للشوارع والمرافق العامة من كافة المخالفات، والتأكيد على أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات، والمحافظة على المرافق العامة والأرصفة والميادين.







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