حورية فرغلي مهاجمةً ياسمين صبري: هل هذه النجومية؟!

المواطن- متابعة

هاجمت الفنانة المصرية حورية فرغلي، الممثلة ياسمين صبري؛ بسبب عدم تركيزها على التمثيل بل على المظهر.

وقالت حورية فرغلي في رسالة إلى ياسمين صبري خلال حوارها ببرنامج “أنا وأنا”، على قناة “ON E”: إن هناك نجومًا لا يؤدون بالشكل المطلوب في عالم التمثيل.

وتابعت حورية فرغلي: “هذه رسالة أوجهها إلى ياسمين صبري.. حاولي أن تعملي على نفسك في أعمالك بدلًا من البروباجندا”.

وأردفت حورية فرغلي في رسالتها إلى ياسمين صبري: “أريد أن أكتب اسمك وأرى أعمال لكي وليس فيلم أو مسلسل واحد.. قولي لماذا البروباجندا.. هل هذه هي النجومية؟!”.

واستكملت حورية فرغلي حديثها إلى ياسمين صبري: “أنتي ممثلة ولست موديلز.. أرى أن تعملي على نفسك بشكل أكبر حتى يقال عنكي نجمة”.







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