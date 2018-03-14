حين أجبر ترامب تيلرسون على التهام السلطة الذابلة: تناولها يا ريكس

المواطن - متابعة

بعد الإقالة المهينة التي تعرض لها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس، تناقلت وسائل إعلام أميركية فصولًا من العلاقات المتوترة بين ترامب ووزير خارجيته على مدى العام الأول من العمل معًا.

ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا أكدت فيه أن ترامب أجبر وزير خارجيته على تناول سلطة غير طازجة وذابلة أثناء زيارتهما للصين ضمن جولة ترامب الآسيوية الخريف الماضي.

ترامب على ما يبدو أراد أن يجبر وزير خارجيته على تناول طعام لا يستسيغه بعد أن أوعذ إليه أن الإحجام عن تناولها ربما يعتبر إهانة للصين .

وقال ترامب بعد أن شرح لوزير خارجيته أهمية الأمر: تناولها ريكس.

وكان ترامب قد أقال وزير خارجيته أمس عبر تغريدة له على موقع تويتر فيما لم يعلم تيلرسون بالأمر إلا بعد انتشار التغريدة عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام.

وعين ترامب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) مايك بومبيو في منصب وزير الخارجية وأعلن ذلك على تويتر أيضًا.

وكتب ترامب في تغريدته: “مايك بومبيو مدير سي آي إيه سيصبح وزير خارجيتنا الجديد وسيقوم بعمل رائع! نشكر تيلرسون على خدماته! جينا هاسبل ستصبح المديرة الجديدة لـ”سي آي إيه” وهي أول امراة تتولى هذا المنصب. مبروك للجميع”.

وتابع ترامب: “استحق بومبيو عندما كان مديرًا لوكالة الاستخبارات ثناء الحزبين على تعزيزه جمع المعلومات الاستخباراتية وتطويره قدراتنا الهجومية والدفاعية وإقامته علاقات وثيقة مع حلفائنا في أوساط الاستخبارات”.







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