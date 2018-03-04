خالد العقيلي يعود للقناة السعودية

المواطن - فهد الدوسري - الرياض

أعلن الإعلامي السعودي خالد العقيلي، عودته إلى القناة السعودية الأولى بعد أن استقال في وقت سابق من قناة روتانا خليجية، حيث سيقدم على شاشة الوطن برنامجًا اجتماعيًّا يوميًّا مباشرًا، خلال الأيام المقبلة تحت اسم “وقودة” الذي سيكون المشاهد هو اللبنة الأساسية له.

ونشر مدير القناة الأولى خالد مدخلي، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو مصوَّر مع خالد العقيلي، مباركًا له انضمامه مع زملائه في القناة السعودية.

وقال العقيلي: “أتمنى أن يكون البرنامج الذي سأقدمه على الشاشة السعودية جديدًا شكلًا ومضمونًا”، مضيفًا: “الجميل أني عدت إلى القناة السعودية بعد غياب دام إلى ١٣ عامًا”.

وأردف العقيلي: “بدأت مسيرتي الإعلامية في القناة السعودية، والآن أعود لها بحلتها الجديدة وبقربها من المشاهد السعودي، وأراهن على التجربة المقبلة للقناة بشكل عام من ناحية التغيير والتطوير”.

يُذكر أن العقيلي، قدم برنامج “يا هلا” على شاشة روتانا خليجية لمدة أربعة أعوام تناول فيه الكثير من القضايا الاجتماعية والقصص الإنسانية التي تشغل بال المواطن السعودي، علمًا بأنه بدأ مسيرته الإعلامية بالعمل في قنوات التلفزيون السعودية ثم القناة الإخبارية فالاقتصادية، حتى تدرج ووصل لتقديم برنامج “يا هلا” عبر قناة روتانا خليجية.

وقريبا أيضا الزميل خالد العقيلي @khaledaloqaily على شاشة قناة الوطن @saudiatv في برنامجه الجديد #تم

و#نبشركم_ترانا_مكملين pic.twitter.com/c2lE3ALQQG — خالد مدخلي (@khalid76) March 4, 2018







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