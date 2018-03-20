خالد بن أحمد: لا يخالف لقاء ولي العهد بترامب إلا عدو ينوي الشر.. #متفائلون_بالسعودية

المواطن- عبدالرحمن دياب

أكد وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد، أن لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتوج علاقات راسخة وتحالفًا قديمًا ومستمرًّا ومتطورًا لأمن واستقرار مجمل المنطقة.

وقال وزير خارجية البحرين في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”: إن هذا اللقاء لا يخالفه إلا عدو ينوي الشر والهيمنة المضرة بمصالح الشعوب.

وختم خالد بن أحمد بقوله: “حقًّا إننا متفائلون بالسعودية”.

ولفت إلى أن “المنطقة اليوم تمر في مرحلة مر بها العالم قبل عقود، فهناك الحلفاء وهناك المحور.. حلفاء الخير والارتقاء والتنمية ومصلحة الدول والشعوب، ومحور الشر والهيمنة والفاشية الجديدة ودمار الشعوب.. اللهم انصرنا على محور الشر”.

ودشن خالد بن أحمد وسمًا باسم “متفائلون بالسعودية”.

ورحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بولي العهد الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض، مبديًا إعجابه بالإصلاحات الطموحة التي يتخذها ولي العهد في البلاد خلال الفترة الماضية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء.

وأكد ترامب خلال الجلسة التي جمعته بولي العهد في البيت الأبيض، والتي حضرها نائبه بينس، إعجابه وتأييده لولي العهد الذي وصفه بالشاب الطموح، مشيرًا إلى أن محمد بن سلمان مصمم على إصلاح بلاده وإعادة تنظيم الشرق الأوسط.

وأثنى ترامب على الجهود الواسعة التي يتخذها ولي العهد في إطار تطوير البلاد وتوجيهها نحو الحداثة بشكل رئيسي، لاسيما في الوقت الذي تنتهج فيه البلاد رؤية 2030 التي تهدف لتنويع مصادر الاقتصاد.







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