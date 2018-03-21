خالد بن الوليد يتوج أبطال وقت اللياقة في بطولة إكستريم فتنس

المواطن _ وليد الفهمي ـ الرياض

توج الأمير خالد بن الوليد بن طلال، رئيس الاتحاد السعودي للكروس فت، الفائزين في بطولة إكستريم فتنس الأولى في وقت اللياقة والتي أقيمت في مركز السويدي بمدينة الرياض، وذلك بحضور تركي المقيرن، عضو الاتحاد، وسلطان الشهري، المدير التنفيذي في الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، وسليمان القاضي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة لجام للرياضة (وقت اللياقة)، والدكتور محمد سالم، مدير عام الإدارة الرياضية في شركة لجام، وعلي القرني، مدير العلاقات العامة في وقت اللياقة، وفضول عربي، مسؤول الأنشطة الرياضية.

وحقق اللاعب ليام ستومب المركز الأول في فئة المحترفين، وحل اللاعب شون فيبيو ليال ثانياً، فيما حصل اللاعب عبد الرحمن سليمان على المركز الثالث.

وفي فئة الهواة حقق اللاعب حسن الحربي المركز الأول، وحل عمر قرشي ثانياً، وعبدالله عبد المنعم في المركز الثالث.

وشارك في البطولة 200 مشارك تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 35 عاماً، وتم ترشيح 30 مشاركاً من فئة الهواة و 20 مشاركاً من فئة المحترفين لهذه البطولة والتي أقيمت على مستوى مدينة الرياض.







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