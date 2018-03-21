خالد بن سلمان: اجتماع ولي العهد بالرئيس الأمريكي أكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين

خالد بن سلمان: اجتماع ولي العهد بالرئيس الأمريكي أكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين

2018/03/21
الساعة 8:48 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, جولة ولي العهد, حصاد اليوم
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المواطن - واشنطن

أكد الأمير خالد بن سلمان، سفير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أن اجتماع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكي تضمن تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.

وقال سفير المملكة لدى أمريكا في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تشرفت بالمشاركة في اجتماع سمو سيدي ولي العهد اليوم مع فخامة الرئيس الأمريكي @POTUS بحضور الوزراء من الجانبين في البيت الأبيض”.

وأضاف خالد بن سلمان أنه تم التأكيد على أن العلاقات التاريخية بين البلدين تشهد تطوراً ملموساً، وأنها مبنية على أساس ثمانية عقود من الشراكة الإستراتيجية.

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