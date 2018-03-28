خالد بن سلمان: التحالف العربي يعيد إعمار اليمن رغم العدوان الحوثي

المواطن - الرياض

أكد سفير المملكة لدى أميركا، الأمير خالد بن سلمان، أن الإغاثة الإنسانية التي تقدمها المملكة لليمن تصل إلى جميع أنحاء البلاد.

ولفت في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إلى أن المملكة لا تزال تدعم مستشفى السلام في صعدة ومستشفى حجة ولن تتخلى عن أشقائها اليمنيين.

وشدد خالد بن سلمان على أن التحالف العربي بقيادة المملكة لا يقوم بدور عسكري فقط، بل يساهم في مشاريع إعادة الإعمار وبناء البنية التحتية.

وأوضح أن المملكة تقدم الدعم الإغاثي لجميع المنظمات الإنسانية رغم العدوان والتصعيد من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.







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