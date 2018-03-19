خالد بن سلمان في أول ظهور إعلامي: إيران تريد حزب الله آخر في اليمن

المواطن- الرياض

أكد سفير المملكة لدى أميركا، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن إيران تريد حزب الله آخر في اليمن، وأن ميليشيا الحوثي مدعومة من إيران الراعي الأكبر للإرهاب.

وشدد الأمير خالد بن سلمان، في أول ظهور إعلامي له على قناة CNN، اليوم الاثنين، على أن الاتفاق النووي الإيراني معيب، موضحًا أن المشكلة مع إيران في سلوكها ورغبتها في التوسع.

وتابع أن “إيران لا تريد زعزعة استقرار السعودية فقط بل المنطقة برمتها”، مضيفًا: “‏نحن مهتمون بعمق مع الأزمة الإنسانية في اليمن، ونحن أكبر المانحين لليمن وملتزمون بالعمل مع حلفائنا لإيجاد بدائل وبالتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية”.

واستكمل الأمير خالد بن سلمان: “لدينا رؤية جديدة (رؤية المملكة 2030) وهي رؤية تحول وطني شاملة”.

وحول المرأة في المملكة، قال سفير المملكة لدى واشنطن: إن “أكبر سوق أسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تترأسه امرأة سعودية، وهذا مؤشر على مكانة المرأة في المجتمع السعودي”.

ولفت خالد بن سلمان إلى أن “لدينا رؤية طويلة المدى، وقمنا بالكثير من الإصلاحات، لكن الطريق ما زال طويلًا”.







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