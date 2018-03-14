خالد فدا وكيلاً لأمين العاصمة المقدسة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص ، عدة قرارات تقضي بإعادة هيكلة بعض الإدارات العليا بالأمانة وتفويض الصلاحيات للمستويات التنظيمية ، وذلك بهدف تسهيل إجراءات العمل وإعطاء القدر الكافي من المرونو وتيسير أمور المواطنين والعمل على إنجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن.

وقد شمل القرار إعادة هيكلة وكالة التعمير والمشاريع بالأمانة وفصلها إلى وكالتين لتصبح وكالة للتعمير ووكالة للمشاريع ، وتكليف سعادة المهندس خالد بن عبدالحفيظ فدا بالعمل وكيلا لأمين العاصمة المقدسة للتعمير.

كما تَضَمّن القرار ارتباط الإدارة العامة للسيول والإدارة العامة للطرق والإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة وإدارة الدراسات والتصاميم ومكتب تنسيق تنفيذ المشاريع بوكالة المشاريع ، في حين ترتبط بوكالة التعمير أربع إدارات هي : الإدارة العامة للتخطيط العمراني والإدارة العامة للأراضي والممتلكات والإدارة العامة للتنمية والتطوير وإدارة التخطيط الحضري .

وأكد أمين العاصمة المقدسة أن القرارات جاءت في إطار دعم وتطوير أعمال الأمانة المختلفة بما يتواكب مع المتغيرات ، والعمل على الارتقاء بالهياكل التنظيمية للوكالات والإدارات العامة بالأمانة ، بما يساهم في تطوير العمل، والارتقاء بمستوى الأداء ، بالإضافة إلى تحقيق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – وحكومتنا الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين







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