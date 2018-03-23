خبراء يكشفون ضلوع إيران في صاروخ الحوثي المُعترض للطائرة السعودية

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

كشف خبير عسكري عن أصل الصاروخ الذي اعترض الطائرة السعودية المقاتلة في اليمن، والتي كشفت عنها السلطات خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدًا التفسير الرئيسي الذي أعلنته الرياض، والذي يشير إلى أن بلد المنشأ لهذا الصاروخ ليس اليمن.

وقال جستن برونك، وهو خبير في القتال الجوي في رويال معهد الخدمات المتحدة لموقع بزنس إنسايدر الأميركي: إن “التحليل السعودي للصاروخ الذي استهدف الطائرة المقاتلة صحيح”، مشيرًا إلى أنه يثبت بما لا يدع مجالًا للشك في أن إيران تواصل تسليح الحوثيين في اليمن.

وأكد الخبراء الذين قاموا بتحليل الفيلم الذي نشره المتمردون الحوثيون، أنه ينتمي للطراز الروسي R-27T، وهو صاروخ يعود إلى الحقبة السوفيتية، والذي عُثر عليه عادةً “مُعلق في جناح طائرة روسية الصنع”.

وأوضح الخبراء العسكريون أن ظهور هذه المعدات في اليمن يشير إلى مواصلة إيران دعمها الواضح لعناصر الحوثيين، والذين تحرص دومًا طهران على إمدادهم بأحدث تقنيات صناعة الصواريخ الباليستية، والتي استهدف بعضها المملكة على مدار الأشهر الماضية، وتصدت له قوات الدفاع الجوي بشكل رئيسي.

وفي السابق أثبت خبراء من الأمم المتحدة في تقريرهم بشأن بعض القطع والأجزاء المُحطمة من أحد الصواريخ الباليستية التي حاول بها العناصر الإرهابية في اليمن استهداف بعض المناطق في الرياض بشكل رئيسي، أنه ينتمي إلى إيران وتم تصنيعه هناك بشكل مباشر، كما حددوا طراز الصاروخ بشكل رئيسي، بعد أن نجحت قوات الدفاع الجوي في إسقاطها واعتراضها قبل الوصول إلى الأرض.







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