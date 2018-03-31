خبير أرصاد: الأحوال الجوية المتقلبة تستمر نحو أسبوعين

المواطن - الرياض

توقع خبير الأرصاد عضو تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، استمرار الأحوال الجوية المتقلبة التي تشهدها مناطق المملكة نحو أسبوعين.

وأوضح الحصيني، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن الأحوال الجوية المتقلبة على المملكة تشمل نشاطاً للرياح المثيرة للغبار وانخفاض درجات الحرارة وسيولاً.

يأتي ذلك فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن الأحوال الجوية لهذا اليوم السبت – بمشيئة الله تعالى – تكوناً للسحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية، نجران).

وأورد تقرير الأرصاد عن الأحوال الجوية أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما عن حالة الرياح على الخليج العربي كما أوردها تقرير الأرصاد عن الأحوال الجوية فتكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

يأتي ذلك فيما حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق جميع المسافرين من الأحوال الجوية المتقلبة، تتمثل في غبار كثيف يحجب الرؤية في نجران وعسير.

وقالت قوات أمن الطرق، في بيان لها، إنه نظراً للأحوال الجوية والتي تشمل غباراً كثيفاً على منطقتي عسير ونجران؛ فإن القوات الخاصة لأمن الطرق تود من الإخوة المسافرين على الطرق في المنطقتين أخذ الحيطة والحذر، بالإضافة إلى تهدئة السرعة أو التوقف عن السير والانتظار حتى زوال الغبار وتجلي الرؤية، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة.







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