خبير اقتصادي: من يريد الكسب من المملكة عليه الاستثمار

المواطن- عبدالرحمن دياب

أكد الخبير الاقتصادي إحسان بوحليقة، أن منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي أقيم في نيويورك لأنها أكبر عاصمة للاستثمار في العالم، وجاء مع اهتمام كبير وزخم من الإعلام الأميركي.

وتابع بوحليقة في حواره ببرنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثبت للعالم أن المملكة لديها كل ما يهيئها للشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة.

واستكمل الخبير الاقتصادي: “الشراكة السعودية الأمريكية ناجحة منذ 80 عامًا، وتمشي في طريق متسقة انسيابية خالية من المشاكل، مضيفًا أن السعودية لم تعد تلك البلد التي تاتيها الشركات الأجنبية من أجل اقتناص العقود، بل نحن في مرحلة شراكات.

وقال: “مَن يريد أن يكسب من المملكة عليه أن يستثمر فيما يمثل قيمة مضافة لاقتصادنا الوطني”.







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