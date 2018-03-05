خبير عسكري يوضح لـ”المواطن” مغزى جملة قالها السيسي

المواطن- عبدالرحمن دياب - القاهرة

أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، اللواء طيار هشام الحلبي، أن العلاقات بين مصر والمملكة تحمل طابعًا خاصًّا ليس موجودًا بين غالبية الدول، وذلك لتاريخ العلاقات بين البلدين، مشددًا على أن التعاون العسكري مميز بين القاهرة والرياض، ويتمثل في العديد من التمارين المشتركة التي تحمل دلائل هامة لمن يفكر في المساس بأمن المنطقة.

ورأى الحلبي، في تصريحات إلى “المواطن“، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه رسالة حاسمة إلى إيران وتدخلاتها في المنطقة في حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يزور مصر، مفادها صراحةً أن من يمس أمن الخليج فهو يمس أمن مصر؛ وذلك لأن الرئيس المصري وولي العهد يعلمان أن إيران لا تريد سوى الخراب وتدمير المنطقة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي قصد برسالته أن تفهم إيران أن العبث مع أي دولة خليجية يعني أن تنقلب الطاولة عليها.

وتوقع الخبير العسكري أن تكون زيارة ولي العهد نقطة تحول جديدة في العلاقات بين مصر والمملكة من جوانب عديدة، أهمها عسكريًّا، خاصةً وأن المملكة أصبحت قوة لا يستهان بها عالميًّا.

ويوم أمس، أكد الرئيس المصري أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن بلاده لن تسمح بالمساس بأمن الخليج، وأنها ستتصدى بفعالية لما يتعرض له من تهديدات.

جاء ذلك خلال لقاء في القاهرة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شدد فيه الجانبان على مواصلة العمل للتصدي للتدخلات الإقليمية وبث الفرقة وتقسيم المنطقة.







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