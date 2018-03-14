خطأ الخطوط السعودية يُبيت مواطنًا بعائلته 24 ساعة دون تعويض!

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

تسبب خطأ من الخطوط السعودية في مبيت إحد المواطنين بعائلته لمدة 24 ساعة بجدة دون تعويضه، ضاربة بتعليمات هيئة الطيران عرض الحائط.

وقال المتضرر في تصريحات إلى “المواطن“: إنه اتجه إلى جدة من مطار القاهرة في تمام الساعة السادسة صباحًا، وعند الوصول إلى مطار جدة عند قرابة الساعة الثامنة، كان هناك فترة راحة؛ لكون الرحلة ترانزيت وموعد الذهاب لمطار القيصومة هو الساعة 12 ونصف ظهرًا عبر الرحلة SV1484 بتاريخ 10/ 3/ 2018.

وتابع: “فوجئنا بإلغاء الرحلة دون أي أسباب أو معلومات من قبل الخطوط السعودية “، مشيرًا إلى عدم توفر رحلة وعدم تجاوب الشركة مع الركاب.

وأكمل: “اضطررت إلى السكن في جدة لمدة 24 ساعة دون أن يتم تعويضي من قبل الشركة بمسكن أو الحصول على رحلة أخرى دون تأخير؛ كون لدينا أعمال ومواعيد تحتاج إلى متابعة”، متسائلًا: “من سيعوضني بسبب خطأ الشركة؟!”.

وأشار إلى أنه تمكن بعد الحصول على رحلة أخرى بعد 24 ساعة دون أي اعتذار من قبل الشركة وكأن شيئًا لم يكن!!

“المواطن” حاولت التواصل مع المتحدث باسم شركة الخطوط السعودية عبدالرحمن الطيب، إلا أنه لم يجب على الاتصالات أو الرسائل.

الجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء التي أقرها أخيرًا مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني حددت عددًا من التعويضات كان من أهمها إلزام الناقل الجوي، في حالة قيامه برفض إركاب أو إلغاء رحلة أو تأخيرها، بأن يقدم الرعاية والمساندة للعملاء في أي مرحلة من مراحل الرحلة، وذلك على النحو التالي:

مرطبات ومشروبات ابتداءً من الساعة الأولى. وجبة ملائمة إذا تجاوزت مدة التأخير (3) ثلاث ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة.

3. سكن فندقي ومواصلات من وإلى المطار إذا تجاوزت مدة التأخير (6) ست ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة.







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