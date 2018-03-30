خطة سان جيرمان للتعاقد مع نجم وسط برشلونة

المواطن - محمد سمعة

يهتم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد مع اللاعب الإسباني سيرخيو بوسكيتس نجم وسط برشلونة الإسباني بعد نهاية الموسم الحالي.

ونجح بوسكيتس في التألق مع برشلونة بالموسم الحالي حيث بات النادي الكتالوني قريبًا من الفوز بلقب الدوري الإسباني وينافس البارسا أيضًا على نيل لقب كأس ملك إسبانيا.

وسيحاول باريس سان جيرمان بذل جهد كبير من أجل التعاقد مع بوسكيتس خلال فترة الانتقالات الصيفية مع السماح للاعب الإيطالي ماركو فيراتي بالانتقال للبارسا من النادي الباريسي.

وسبق لنادي تشيلسي الإنجليزي أن أبدى اهتمامه بالتعاقد مع سيرخيو بوسكيتس لكن برشلونة رفض التفريط في اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

فاز سيرخيو بوسكيتس مع منتخب إسبانيا بلقب كأس الأمم الأوروبية في عام 2012 على حساب المنتخب الإيطالي.







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