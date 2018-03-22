خطة مصرية للرقابة على رونالدو

المواطن – متابعة

وضع الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر خطة للرقابة اللصيقة على المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المواجهة الودية المرتقبة بين المنتخبين غدًا الجمعة في إطار الاستعدادات لكأس العالم التي ستقام بروسيا.

وقال كوبر في تصريح صحفي، نحن نمتلك خطة للتعامل مع كريستاينو رونالدو حيث إن الجهاز الفني قام بدراسته جيداً مثلما تمت دراسة ثنائي أورجواي لويس سواريز وإيدسون كافاني.

وأضاف أنه لن يكشف عن خطته في التعامل مع رونالدو، ولكن كل ما يمكن قوله هو أن فريقه سيواجه أفضل لاعب في العالم.

ويشارك المنتخب المصري في معسكر إعدادي في سويسرا من أجل الاستعداد لكأس العالم الصيف المقبل، حيث يلعب في المجموعة الأولى بجانب منتخبات السعودية وروسيا وأورجواي.







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