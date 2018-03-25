خطة من ليفربول للإبقاء على المصري صلاح

المواطن – متابعة

أعد نادي ليفربول الإنجليزي خطة للإبقاء على المهاجم المصري محمد صلاح ضمن صفوفه لأطول فترة ممكنة، ومحاولة إغلاق الباب أمام مسؤولي الملكي الذين يرغبون في التعاقد معه.

وأشارت صحيفة “ميرور” البريطانية، إلى أن ليفربول يسعى لإبرام عقد جديد مع المهاجم المصري يحصل بموجبه على راتب أسبوعي قدره 200 ألف جنيه إسترليني لإقناعه بالبقاء.

وأضافت الصحيفة أن صلاح ينوي البقاء مع نادي ليفربول ومواصلة إثبات جدارته باللعب في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتقاضى المصري صلاح منذ انتقاله لصفوف ليفربول في بداية الموسم الحالي على راتب أسبوعي تبلغ قيمته 90 ألف جنيه إسترليني.

ونجح صلاح في إثبات الذات مع ليفربول في الموسم الحالي، حيث تمكن من تسجيل 36 هدفًا خلال مشاركاته مع الفريق الإنجليزي بمختلف البطولات التي خاضها.

ويعتلي صلاح قمة هدافي الموسم الحالي للدوري برصيد 28 هدفًا بفارق أربعة أهداف عن مطارده هاري كين مهاجم توتنهام.







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