خطوات وروابط استكمال إجراءات التخصيص عبر بوابة سكني وموقع الإسكان

المواطن - الرياض

تستعد بوابة إسكان وموقع برنامج سكني لاستقبال المستفيدين من الدفعة الثالثة لعام 2018 بهدف استكمال إجراءات التخصيص.

ويمكن للمستفيدين، الذين ظهرت أسماؤهم ضمن الدفعة الثالثة من برنامج سكني لهذا الشهر استكمال إجراءات تخصيص الدعم عبر الدخول إلى مواقع كل جهة بحسب نوع التمويل الذي حصل عليه المواطن.

ويمكن للمواطنين المعلنة أسماؤهم ضمن الدفعة الأخيرة من برنامج سكني الراغبين في استكمال إجراءات التخصيص الدخول إلى بوابة إسكان عبر الرابط التالي (هنا)، ‏كما يمكن لمستفيدي ‫صندوق التنمية العقارية الدخول إلى بوابة الصندوق (هنا).

وكانت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية قد أطلقا اليوم الخميس الدفعة الثالثة من برنامج “سكني” لعام 2018م، بإجمالي يصل إلى 21727 منتجاً سكنياً وتمويلياً، تتوزع على جميع مناطق المملكة، ضمن مستهدفات البرنامج خلال العام الجاري والبالغة 300 ألف، ليصبح مجموع ما تم تخصيصه خلال الأشهر الثلاثة الأولى 42241 منتجاً سكنياً وتمويلياً.

وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم الخميس في وكالة الأنباء السعودية، تفاصيل المنتجات السكينة وتوزيعها الجغرافي، مشيرة إلى أن هذه الدفعة تشمل تخصيص 6296 وحدة سكنية تحت الإنشاء (البيع على الخارطة)، بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، موزعة على الرياض بواقع 232 وحدة ، ومكة المكرمة 5401، المنطقة الشرقية 663 وحدة.

كما تشمل الدفعة 8300 قرض عقاري من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية موزعة على جميع مناطق المملكة، وتشمل 2189 في منطقة الرياض، ومكة المكرمة بـ 1346، المدينة المنورة بـ 706، القصيم بـ 724، المنطقة الشرقية بـ 1014، عسير بـ 609، تبوك بـ 299، حائل بـ 308، الحدود الشمالية بـ 234، جازان بـ 169، نجران بـ 311، الباحة بـ 163، الجوف بـ 228. إضافة إلى توزيع الأراضي والبالغ عددها 5347 قطعة أرض موزعة على، مكة المكرمة 414، المدينة المنورة 2000، جازان 2299، حائل 80، الحدود الشمالية 554.

كما اشتملت الدفعة على عدد من الوحدات الجاهزة البالغة 1784، في مناطق الرياض 787، القصيم 136، المنطقة الشرقية 93، جازان 768، إضافة إلى 5347 أرض مطورة تتوزع في خمس مناطق هي المدينة المنورة بواقع 2000 أرض، وجازان 2299، والحدود الشمالية 554، ومكة المكرمة 414، وحائل 80 أرضاً، جميعها تقدم بشكل مجاني للمستفيدين.







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