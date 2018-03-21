خطوتان أمام نادي الفتح للتأهل إلى دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعة

يحقق نادي الفتح نتائج إيجابية في الموسم الحالي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويرغب نادي الفتح في البقاء في المربع الذهبي وذلك من أجل التأهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا للعام المقبل.

وسيواجه الفتح فريق النصر في الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي، حيث إذا نجح الفتح في تحقيق الفوز فسيصل رصيده إلى 38 نقطة مع توقف رصيد النصر عند 40 نقطة.

وفي لقاء الجولة الـ26 سيخوض الفتح مباراة نارية أمام نادي الهلال في آخر مباراة في الدوري السعودي، حيث سيبحث الفتح عن الفوز أو التعادل لينهي الموسم برصيد 39 نقطة، مع أمل تعرض نادي الفيصلي للخسارة في إحدى المباراتين المتبقتين له في الدوري ليظل الفتح في المركز الرابع.

ويجب على الفتح جمع 4 نقاط من ناديي النصر والهلال للبقاء في المركز الرابع أو تحقيق المفاجأة الكبرى والفوز على العالمي والزعيم للصعود إلى المركز الثالث في ترتيب أندية الدوري السعودي.

وكان نادي الفتح فاز في آخر 3 مواجهات له ببطولة الدوري السعودي حيث هزم نادي الفيصلي بنتيجة هدفين دون رد في إطار لقاءات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدوري.

وعاد الفتح وتألق وهزم نادي الباطن بخماسية مقابل هدفين في الجولة الـ18 والمؤجلة في الدوري السعودي في مباراة شهدت تألق الظهير التونسي عبد القادر الوسلاتي والذي سجل هدفين في المباراة.

يتواجد الفتح في المركز الرابع في ترتيب أندية الدوري السعودي برصيد 39 نقطة.







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