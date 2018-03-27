خلال أشهر.. أكثر من 5 آلاف انتهاك حوثي بين قتل وتشريد واعتقال

المواطن - واس

رصدت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان 5 آلاف و432 حالة ادعاء بالانتهاك، في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية منذ الأول من يوليو 2017م حتى 31 يناير 2018م.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية، القاضي أحمد سعيد المفلحي، لدى إطلاق التقرير الرابع لأعمال الرصد والتوثيق والتحقيق، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، أن اللجنة الوطنية اعتمدت على منهجية واضحة في عملها قائمة على الالتزام بمعايير التحقيق الدولية، ووفقًا لمبادئ الموضوعية والشفافية والحياد والمهنية، حيث تم التحقيق في 2.432 حالة ادعاء توزعت على أكثر من 20 نوعًا من أنواع الانتهاكات التي منحتها اللجنة الأولوية في الرصد والتوثيق.

وقال المفلحي: “إن هذا التقرير يعد امتدادًا للتقارير السابقة التي أعدتها اللجنة ضمن منهجية واضحة ومعايير دولية وبلغ عدد حالات الادعاء في التقارير السابقة 17 ألف و123 حالة”.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تم رصدها من قبل اللجنة في نفس الفترة بلغت 1.188 واقعة قتل وإصابة لمدنيين، توزعت على 550 قتيلًا و579 جريحًا، وحققت اللجنة في 185 حالة ادعاء تجنيد أطفال ما دون السن 15 عامًا، ورصدت اللجنة 98 حالة زراعة ألغام فردية نتج عنها سقوط 19 قتيلًا و55 جريحًا و19 حالة ألغام مركبات نتج عنها سقوط 24 قتيلًا وثلاثة جرحى من المدنيين، كما تم رصد وتوثيق خمس حالات ادعاء بالاعتداء على أعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية في محافظات عدن تعز مأرب حجة والبيضاء، ورصد خمس حالات ادعاء بالاعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت الصحية وتوثيق حالات تهجير قسري لعدد 417 أسرة.

وكشف التقرير عن نتائج التحقيقات التي أنجزتها اللجنة المرتبطة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال نفس الفترة والمتمثلة برصد حوالي 255 حالة ادعاء بالقتل خارج إطار القانون ورصد وتوثيق ألف و194 حالة ادعاء بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ورصد 128 حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية و54 حالة ادعاء بتفجير المنازل وتوثيق ما يزيد على 160 حالة ادعاء بالاعتداء على حرية النقل، ورصد 4 وقائع ادعاء بانتهاك ما يسمى بالطائرات الأميركية بدون طيار، نتج عنها سقوط 25 ضحية من المدنيين.







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