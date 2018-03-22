خلال زيارة ولي العهد .. الاتحاد السيبراني يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة Draper

خلال الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للولايات المتحدة، أبرم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة اليوم، مذكرة تفاهم مع جامعة Draper المتخصصة بتعليم ريادة الأعمال، التي تمتلك برامج تدريبية لتأهيل الملتحقين لتأسيس شركات ناشئة خاصة بهم والنمو بها.

وتهدف المذكرة لإبتعاث 15 مرشحاً سعودياً للتدريب بمقر الجامعة بوادي السيليكون، بالإضافة لإستكشاف فرصة إنشاء مقر للجامعة بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع الإتحاد.

ووقع مذكرة التفاهم نيابة عن معالي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة الأستاذ سعود بن عبدالله القحطاني، نائب رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة د.عبدالله بن شرف الغامدي، ومن جانب جامعة درابر نائب رئيس الجامعة جون باكس.

كما تضمنت بنود المذكرة تنظيم فعاليات مشتركة والإسهام في تطوير مهارات الموهوبين، وإيجاد فرص ابتعاث للطلاب السعوديين.

وأوضح معالي رئيس الاتحاد في تصريح له أن المذكرة تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات المتواصلة بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030 وبناء جيل تقني مطلع في هذا المجال، علاوة على رعاية الموهوبين وصقل مواهبهم وقدراتهم.







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