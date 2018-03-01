خلال 24 ساعة.. إصابة في جازان بإنفلونزا الطيور

المواطن- واس

كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8, عن تسجل إصابة في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في منطقة جازان.

وبينت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ 9525 عينة، جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 144 حالة إيجابية، في حين جرى التخلص من 24407 طيراً خلال ال24 ساعة الماضية.

فيما جاء عدد البلاغات الواردة للوزارة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلاغين، في حين أُجيب على 6 استفسارات، مؤكدةً أن الحملات التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.







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