خلال 3 أيام.. ضبط 6500 شخص وأسلحة ومخدرات ومركبات مسروقة

المواطن - الرياض

أعلن الأمن العام أنه تم القبض على 6577 شخصاً بينهم 3383 مواطناً و3194 مقيماً على خلفية قضايا ومخالفات نظامية وحالات اشتباه.

جاء ذلك خلال إحصائية نشرها الأمن العام بإنجازات فرق المهمات بدوريات الأمن بمختلف مناطق المملكة، ضمن جهود الحملة الأمنية الموحدة خلال الفترة من 5 إلى 7 رجب الجاري.

كما تم خلال الحملة ضبط 789 مركبة، منها 42 مركبة مسروقة، و414 بدون إثبات ملكية، و183 مشتبه بها، و50 مطلوبة للجهات الأمنية، و100 مخالفة مسلمة بتقرير.

فيما تم ضبط 1294 قطعة سلاح، بينها 13 بندقية نارية و25 مسدساً و61 سلاحاً أبيض و10 بنادق هوائية ورشاش، و1184 ذخيرة حية.

أما بالنسبة للمسكرات والمخدرات فضبط رجال الأمن، 267 قارورة و26 برميلاً و55 حبة مخدرة و800 جرام حشيش و6 كيلو من نبات القات، بالإضافة إلى مضبوطات أخرى.







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