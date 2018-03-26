خلال 6 أشهر.. خروج 400 ألف موظف أجنبي من القطاع الخاص ودخول 110 آلاف سعودي

المواطن - الرياض

كشفت البيانات الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن مغادرة 407 آلاف موظف أجنبي لوظائفهم بالقطاع الخاص، خلال النصف الثاني من 2017م، ودخول نحو 110 آلاف موظف سعودي خلال نفس الفترة.

وأعلنت التأمينات الاجتماعية، في بيان لها، انخفاض عدد المشتركين غير السعوديين إلى 7.907 مليون مشترك بنهاية الربع الرابع من 2017م، مقارنةً بـ8.31 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني من العام نفسه.

وارتفع عدد المشتركين السعوديين إلى 1.77 مليون مشترك بنهاية الربع الرابع من 2017، مقارنةً بـ1.67 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني من العام نفسه.

يذكر أن إجمالي عدد المشتركين بالتأمينات الاجتماعية بلغ 9 ملايين و686 ألف مشترك بنهاية الربع الرابع من عام 2017، مقابل 9 ملايين و984 ألف مشترك بنهاية الربع الثاني من العام نفسه.







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