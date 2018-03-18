خلال 6 أشهر.. 830 ألف حكم وقرار قضائي أصدرتها المحاكم بنسبة إنجاز 72%

المواطن - الرياض

كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، عن إصدار محاكم المملكة (العامة، الجزائية، الأحوال الشخصية، التنفيذ) لأكثر من 834 ألف حكم وقرار في النصف الأول من العام الهجري الجاري 1439هـ، بنسبة إنجاز تخطت الـ 72%، عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتشهد مراحل التقاضي تطوراً رقمياً لافتاً سهَّل على المترافعين وأعان موظفي المحاكم على إتمام المهام بكل يسر وسهولة، كما عملت الوزارة على تحديد سبل الحد من تدفق القضايا بالعديد من المشاريع والمبادرات، منها تفعيل مكاتب المصالحة وتحويل بعض الدعاوى إلى إنهاءات تتم بشكل سريع.

وبدأت الوزارة تطبيق لمشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف (استئناف بلا ورق)، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل، وتم تطبيقه في محكمة الأحوال الشخصية والاستئناف بالرياض؛ ما سيختصر نحو 30 يوماً عن السابق في إجراءات العمل، الأمر الذي سيُسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين.

وبالعودة إلى الأحكام الصادرة، فقد تصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بـ 223136 حكماً، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 223023 حكماً، ثم المنطقة الشرقية بـ 117856 حكماً، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 61083 حكماً.

وجاءت منطقة عسير في المرتبة الخامسة بـ 48571 حكماً، تليها منطقة القصيم بـ 41506 أحكام، ثم منطقة جازان بـ 31118 حكماً، ثم منطقة تبوك بـ 25660 حكماً، ثم منطقة حائل بـ 18014 حكماً، في حين سجلت منطقة الجوف 17914 حكماً، ونجران 14695 حكماً، ثم منطقة الحدود الشمالية 11130 حكماً، ثم منطقة الباحة 9260 حكماً.







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