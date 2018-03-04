دافيدي أستوري .. بدأ من الدرجة الرابعة وودع الملاعب قائدًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي فيورنتينا ، اليوم الأحد، وفاة قائد الفريق الأول دافيدي أستوري أثناء نومه في فندق إقامة الفيولا، استعدادًا لمواجهة نادي أودينيزي ضمن منافسات الدوري الإيطالي الذي كان مُقررًا إقامتها اليوم.

وذكر فيورنتينا في بيان رسمي له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلًا: “يعلن نادي فيورنتينا وبكل أسف وفاة لاعبه دافيدي أستوري قبل مواجهة أودينيزي”.

وتابع بيان فيورنتينا عن لاعبه الإيطالي: “الموت غيّب دافيدي أستوري بسبب مرض مفاجئ ونحن نتقدم بخالص التعازي إلى أسرته وأصدقائه”.

وقرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رسميًا تأجيل باقي لقاءات الجولة الـ27 من الكالتشيو بعد الوفاة المفاجئة لقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا دافيدي أستوري قبل مباراة فريقه اليوم أمام أودينيزي.

وولد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا دافيدي أستوري في السابع من شهر يناير عام 1987، واحتفل قبل أسبوعين فقط بقدوم أول مولود له.

وبدأ دافيدي أستوري مسيرته الكروية في قطاع الشباب بنادي ميلان، ولكنه لم يُمثل الفريق الأول، ليبدأ مشواره الصعب مع كرة القدم، ويتجه إلى الدرجة الرابعة من بوابة نادي بيتزيجيتوني.

وتألق دافيدي أستوري بعد ذلك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريمونيزي الذي ينتمي لدوري الدرجة الثالثة، ليخطف الأضواء إليه، ما دفع نادي كالياري للتعاقد معه في عام 2008، وظل أساسيًا في تشكيلته على مدار 6 سنوات.

وتعرض دافيدي أستوري لإصابة قوية خلال الفترة الأخيرة له مع نادي كالياري ولكنه نجح في العودة بشكل قوي في عام 2014، وانتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما على سبيل الإعارة موسم 2014/ 2015.

وانتقل دافيدي أستوري عام 2015 إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا مقابل 5 ملايين يورو، وقدم معه موسمين مميزين للغاية، ليحصل على شارة قيادة الفيولا بداية الموسم الرياضي الجاري، خلفًا للنجم الأرجنتيني جونزالو رودريجيز.

وعلى الصعيد الدولي، مثل دافيدي أستوري المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم في 14 مباراة، واستدعي للمرة الأولى في عام 2011، خلال المباراة الودية أمام أوكرانيا التي أُقيمت في كييف، وحصل معه على الميدالية البرونزية في بطولة كأس القارات عام 2013، التي أُقيمت في البرازيل.







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