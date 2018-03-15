دراسة: مياه الصرف الصحي يمكن شربها بشرط!

المواطن- متابعة

أكدت دراسة جديدة أجرتها جامعة كاليفورنيا، أن مياه الصرف الصحي المعاد تدويرها بنفس جودة مياه الزجاجات المعبأة وتزيد في جودتها عن مياه الصنابير.

وبحسب “ديلي ميل” البريطانية، قال العلماء بجامعة كاليفورنيا: إن مياه المرحاض جيدة كالمياه المعبأة في زجاجات وأفضل من مياه الصنبور، ودعا العلماء لتقليل المخاوف التي تحيط بمياه الصرف الصحي، موضحين أنه على الناس تقبل شرب المياه القادمة مباشرة من المراحيض بعد مخاوف من نقص المنسوب العالمي للمياه.

واكتسبت مياه الصرف الصحي المعاد تدويرها قبولًا كبيرًا بكاليفورنيا، وهو ما دعا العلماء إلى إطلاق حملات ترويجية لمياه الصرف المعاد تدويرها؛ لأنها لا تحتوى على مكونات ضارة؛ لأنه تم فصلها بالكامل قبل طرحها للشرب.

وخضع 143 متطوعًا لاختبار المياه الأعمى حيث طرح عليهم 3 أكواب غير محددة بها مياه معاد تدويرها وأخرى من الصنبور وثالثة معبأة في زجاجات لرصد رد فعلهم، وطلب من المشتركين تقييم طعم المياه، فجاءت مياه الصنبور الأقل تفضيلًا، فيما فضلوا النوعين الآخرين أكثر وأشاروا إلى وجود اختلاف طفيف في الطعم بين الثلاثة أنواع.







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