دعوة المبدعين السعوديين والعرب للمشاركة في جوائز ومسابقات سوق عكاظ

المواطن - الرياض

دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المبدعين في المملكة والوطن العربي إلى المشاركة في جوائز ومسابقات الدورة الثانية عشرة لسوق عكاظ 1439هـ التي ستقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – خلال الفترة من 13 – 29 شوال 1439هـ الموافق 27 يونيو إلى 13 يوليو 2018م في موقع السوق بمحافظة الطائف، والتي تشمل هذا العام جائزة سوق عكاظ التقديرية للأدب، بالإضافة الى 14 جائزة ومسابقة أخرى تبلغ جوائزها 2.500.000 ريال.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية لسوق عكاظ، قد اعتمد آلية وضوابط جوائز الدورة الثانية عشرة لسوق عكاظ لتكون المشاركة متاحة أمام جميع الراغبين من الشعراء والمثقفين العرب.

وأعلنت أمانة السوق بالتعاون مع اللجنة الثقافية لسوق عكاظ عن بدء استقبال الترشيحات لجوائز ومسابقات الدورة الحالية، وفتح المجال للمسابقات والجوائز أمام الشعراء، والأدباء، والفنانين التشكيليين، والمبتكرين في المجال العلمي، والخطاطين، والمصورين الفوتوغرافيين في الوطن العربي للترشح.

وتضم جوائز ومسابقات سوق عكاظ (15) جائزة ومسابقة تغطي مساحة واسعة من الإبداع في الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والإنسانية، وهي جائزة عكاظ الدولية للشعر العربي الفصيح (شاعر عكاظ)، وجائزة سوق عكاظ التقديرية للأدب “جائزة الأدب لسوق عكاظ”، وجائزة سوق عكاظ الدولية للحرف والصناعات اليدوية، وجائزة سوق عكاظ الدولية للخط العربي، وجائزة سوق عكاظ الدولية للسرد العربي، وجائزة سوق عكاظ للابتكار، وجائزة سوق عكاظ لريادة الأعمال ، ومسابقة سوق عكاظ للتصوير الضوئي، ومسابقة شاعر شباب سوق عكاظ، ومسابقة سوق عكاظ للفنون الشعبية، ومسابقة سوق عكاظ للعروض المسرحية، وجائزة سوق عكاظ للفن التشكيلي، ومسابقة سوق عكاظ لريادة الأعمال، ومسابقة أشبال سوق عكاظ للفنون الشعبية ، ومسابقة خطيب سوق عكاظ للنشء.

وتشهد دورة هذا العام من سوق عكاظ جوائز ومسابقات جديدة، هي جائزة سوق عكاظ التقديرية للأدب، ومسابقة سوق عكاظ للفيلم القصير.

وبدأت اللجنة الثقافية بسوق عكاظ في استقبال ترشيحات المتسابقين التي ستستمر حتى 15/07/1439هـ الموافق 1/04/2018م عبر الموقع الإلكتروني لسوق عكاظ (هنا) و إرسالها على العنوان (جامعة الطائف، مكتب مدير الجامعة، ص.ب (888)، الرمز البريدي (21974) بالحوية، محافظة الطائف، السعودية) أو على العنوان (الأمانة العامة لسوق عكاظ، ص ب (6150)، الرمز البريدي (21944) محافظة الطائف، السعودية)، وسوف يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في شهر مايو 2018 م..







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