دورتموند يجدد عقد البولندي بيشتشيك حتى 2020

المواطن – عبدالناصر سيد

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني تجديد تعاقده مع لاعب كرة القدم البولندي لوكاش بيشتشيك حتى عام 2020.

وأعرب بيشتشيك عن سعادته بالتجديد قائلًا إنه يشعر بالسعادة لاستمراره مع الفريق حتى 2020، وسيسعى جاهدًا لمساعدة الفريق على تحقيق الألقاب خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أنه يريد إنهاء مسيرته الكروية هنا مع دورتموند، لأنه الفريق المفضل بالنسبة لله.

وانضم بيشتشيك لصفوف دورتموند، في صيف 2010، قادمًا من هيرتا برلين الألماني، وشارك في 290 مباراة بقميص دورتموند بمختلف المسابقات، سجل خلالها 16 هدفًا، وصنع 55 هدفًا.







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