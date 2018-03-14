دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونيخ يتأهل إلى ربع النهائي

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة بايرن ميونيخ وبشكتاش التركي، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز الفريق البافاري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليتأهل إلى ربع نهائي المسابقة القارية.

واستضاف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني نظيره بشكتاش التركي، اليوم الأربعاء، على ملعب “فودافون أرينا” في لقاء إياب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا ونجح في حسم التأهل وسط جمهوره.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني مبكرًا، عن طريق لاعبه تياجو ألكانتارا في الدقيقة 18، قبل أن يُضيف لاعب بشكتاش التركي جوكهان جونول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 46 من أحداث المباراة.

وقلص نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش التركي فاجنر لوف الفارق، وسجل الهدف الأول في مرمى بايرن ميونيخ في الدقيقة 59، قبل أن يُحرز العملاق البافاري هدفًا في الدقيقة 84 عن طريق لاعبه ساندرو فاجنر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني قد حقق فوزًا عريضًا على نظيره بشكتاش التركي بخمسة أهداف دون رد، ليصعد إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال أوروبا بنتيجة 8/ 1 في مجموع المباراتين.

وأهدر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني عددًا من الفرص الخطيرة أمام مرمى بشكتاش التركي، ليكتفي الفريق البافاري بثلاثية فقط في لقاء إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.







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