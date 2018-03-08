دوري الأبطال .. مانشستر سيتي يخسر بثنائية ويتأهل لدور الـ8

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة مانشستر سيتي وبازل السويسري ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بهزيمة السيتزن بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الاتحاد.

تقدم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالسيتزن سريعًا، حيث سجل غابرييل خيسوس الهدف الأول في مباراة مانشستر سيتي وبازل السويسري في الدقيقة الثامنة من أحداث مباراة دور الـ16 من بطولة دوري الأبطال.

ونجح لاعبو الفريق السويسري في تسجيل الهدف الثاني في مباراة مانشستر سيتي وبازل في الدقيقة 17 عن طريق محمد اليونسي، قبل أن يُحرز ميشيل لانج هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 71.

وشهدت مباراة مانشستر سيتي وبازل في إياب دور الـ16 من بطولة دوري الأبطال إشهار الحكم لـ3 بطاقات صفراء، واحدة منهم لنجم السيتيزن وصاحب هدف التقدم غابريل خيسوس، وبطاقتين للفريق السويسري، حصل عليهم ليو لاكروكس وميشيل لانج.

واستحوذ لاعبو السيتزن على مباراة مانشستر سيتي وبازل بشكل كبير خاصة في الشوط الثاني حيث وصلت نسبة الاستحواذ حتى الدقيقة 60 لـ77% لصالح الفريق الإنجليزي، إلا أنهم لم يترجموا السيطرة على مجريات اللقاء لأهداف.

ولم تكن مباراة مانشستر سيتي وبازل في إياب دور الـ16 من بطولة دوري الأبطال حاسمة بدرجة كبيرة، حيث أن السيتزن كان قد حسم التأهل إلى الدور التالي بشكل كبير بعدما فاز خارج أرضه في مباراة الذهاب برباعية دون رد.







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